اتهم كاشيم شيتيما حاكم ولاية بورنو، الكائنة في شمال شرق نيجيريا وكالات الإغاثة، بما في ذلك اليونيسيف، بالاستفادة من الأموال المخصصة لمساعدة اللاجئين الفارين من أنشطة حركة بوكو حرام مطالبا إياها بمغادرة البلاد.

وقال شيتيما - في تصريحات نقلتها شبكة “أيه بي سي” الأمريكية اليوم الأربعاء “أصبحنا بقرة حلوب يستفيد الناس من عذاب شعبنا..أهلا وسهلا بمن لديهم الاستعداد حقا للعمل هنا، أما من يفدون فقط لاستغلالنا من أجل كسب المال يجب أن يغادروا، نحن لسنا بحاجة لهم”.

وأوضح شيتيما أن ثمانية فقط من بين 126 وكالة إغاثة مسجلة تقوم “بعمل جيد”، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة والمجلس النرويجي للاجئين، والمجلس الدانماركي للاجئين، كما اتهم اليونيسيف بإساءة استخدام الأموال عن طريق شراء المركبات الواقية من الرصاص.

من جانبها، لم تصدر أي من وكالات الإغاثة أي تعليق فوري على هذه التصريحات.