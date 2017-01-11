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مزاد علني لمطاحن مصر العليا بمدينة فرشوط بقنا
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مزاد علني لمطاحن مصر العليا بمدينة فرشوط بقنا

الأربعاء، 11 يناير 2017 10:19 ص
قنا: احمد زكي

نظمت شركة مطاحن مصر العليا بمدينة فرشوط شمال محافظة قنا مزاد علني لتمليك وتأجير عدد من الوحدات السكنية، بأبراج المطاحن التجارية والإدارية لعدد١٦شقة سكنية متعددة المساحات بنظام التأجير لمدة ٩سنوات، وبيع ٢٢ محل تجاري.

وحضر المزاد المحاسب عبد القادر السيد العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية و الإدارية، والمهندس حاتم حسين اسماعيل رئيس قطاع قنا والبحر الأحمر، وعبد العزيز الدربي مدير عام منطقة نجع حمادي والخبيرين المثمنين أحمد وكريم عزت.

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