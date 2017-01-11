أشاد الخبير المصري والدولي، والأستاذ بجامعة برونيل بلندن، الدكتور أحمد زوبع، بمؤتمر الشرق الأوسط الثامن عشر الدولي لنظم القوى الكهربائية الطاقة والذي نظمته مؤخرا جامعة حلوان تحت رعاية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، مؤكدا أهمية قضية تخزين الطاقة في حل العديد من المشاكل في المستقبل.

وقال الدكتور زوبع، الاستاذ بجامعة برونيل لندن بالمملكة المتحدة والأستاذ بقسم القوي والآلات الكهربائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء إن الهدف من مثل هذه المؤتمرات هو تقييم التقدم العلمي والتكنولوجي في المجالات الرئيسية لهندسة الطاقة الكهربائية، وتوفير منتدى للجامعات الوطنية والدولية، ومعاهد البحوث والصناعة والمهندسين لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات الجديدة للمستقبل.

وأكد زوبع - زميل أكاديمية التعليم العالي في المملكة المتحدة، ومعهد الطاقة، والجمعية الملكية للفنون- أهمية تخزين الطاقة الكهربائية التي لعبت ثلاثة أدوار رئيسية: أولا، التقليل من تكاليف الكهرباء من خلال تخزين الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة لاستخدامها في أوقات عدم الذروة، ثانيا، تحسين موثوقية إمدادات الطاقة من خلال دعم المستخدمين أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وتحسين نوعية الطاقة والتردد والجهد.

وشدد الخبير المصري على أن تخزين الطاقة سوف يساهم في حل العديد من المشاكل بما في ذلك الإفراط في تذبذب الطاقة بسبب استخدام مستويات كبيرة من الطاقة المتجددة لتحل محل الوقود الأحفوري.

وشارك الدكتور أحمد زوبع بمقالة علمية عن تقييم المخاطر لتغذية المطارات الجوية بالطاقه الشمسية بمشاركة الدكتور شادي السباعي بمعهد 15 مايو للتكنولوجيا، والمهندس محمد فكري بهيئة الطيران المدني المصري.

وركز زوبع علي البحث في استخدامات الطاقه المتجددة والمباني الخضراء وتطبيقاتها في مصر من خلال مجموعة من المقالات المنشورة عالميا خلال السنوات الماضية.