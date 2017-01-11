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وصول 44 ألف طن ذرة إلى ميناء الإسكندرية‎
ميناء الاسكندرية

وصول 44 ألف طن ذرة إلى ميناء الإسكندرية‎

الأربعاء، 11 يناير 2017 10:19 ص

وصلت إلى ميناء الإسكندرية السفينة (سانتورين ايلاند)، قادمة من أوكرانيا، وتحمل شحنة ذرة تزن 44 ألف طن.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إنه تم تفريغ حمولة الباخرة في صوامع الغلال بعد إنهاء الإجراءات الجمركية وفحصها وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لتبخيرها لإرسالها للمطاحن بالمحافظات الأخرى.

وأكد المتحدث ارتفاع حركة خروج ودخول الحاويات والشاحنات، وأن عمليات مغادرة السفن والبواخر ووصولها ورسوها على الأرصفة تسير بشكل طبيعي، مع ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بجميع الإدارات.

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