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سانت كاترين تستقبل 95 سائحا لزيارة المعالم الأثرية‎
سانت كاترين

سانت كاترين تستقبل 95 سائحا لزيارة المعالم الأثرية‎

الأربعاء، 11 يناير 2017 10:19 ص

  استقبلت مدينة سانت كاترين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 95 سائحا من مختلف الجنسيات، منهم 50 أجنبيا، و45 مصريا، وذلك بالرغم من انخفاض درجات الحرارة إلي ما تحت الصفر.

ومن جانبه قال رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين المهندس السيد عبد الصادق، إن السائحين قاموا بزيارة دير سانت كاترين، وجبل موسي، وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح والمخيمات البدوية.

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