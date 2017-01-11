ينطلق مؤتمر “الاقتصاد المصري على طريق التقدم.. الآليات ..التحديات.. الفرص”، والذي تنظمه مجلة “الأهرام الإقتصادي” يوم السبت المقبل ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل.

يشارك في أعمال المؤتمر الذي يقام في فندق “الماسة” بمدينة نصر بالقاهرة خمسة وزراء و300 شخصية من ممثلي كبري المؤسسات المالية والاستثمارية، ونخبة كبيرة من كبار المسئولين والمحافظين والمستثمرين.

ويشهد المؤتمر في جلسته الأولى كلمات لكل من رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ،والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الدكتور أحمد السيد النجار، ورئيس تحرير الاهرام الاقتصادي خليفة أدهم ، كما يشارك فى الجلسة الثانية للمؤتمر الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، في حين تشارك في الجلسة الختامية السيدة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ، والدكتور أحمد درويش الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.

وقال الدكتور فخري الفقي خبير صندوق النقد الدولي السابق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وأمين عام المؤتمر ، إن توقيت انعقاد المؤتمر يكتسب أهمية خاصة ، حيث يتواكب مع ظهور عدد من النتائج الإيجابية لعملية الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف ، وفي مقدمتها ارتفاع مؤشر البورصة إلى مستويات قياسية بأكثر من 50 % خلال الشهرين الماضيين ، إلى جانب ارتفاع الحصيلة الدولارية بالبنوك إلى نحو 7 مليارات دولار خلال شهرين ، وكذلك تلاشى السوق الموازية وارتفاع الاحتياطى الأجنبي ليسجل 24.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي ، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2011 ، كما أصبح يغطى واردات 5 أشهر وهي معدلات عالمية قوية.

وأضاف إن المؤسسات العالمية حسنت التصنيف الائتماني لمصر ، كما أن مجلة “الإيكونوميست” توقعت أن تشهد السوق المصرية مزيدا من جذب الاستثمارات ، وتراجعا للدولار أمام الجنيه في 2017.

وقال الفقي إن المؤتمر سيتيح فرصة قوية للتحاور والتشاور بين الحكومة وممثلي دوائر الاستثمار المحلي والأجنبي ، حيث يشارك في أعماله ممثلون لمؤسسات أوروبية ورؤساء الشركات المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية ، إلى جانب رؤساء عدد من البنوك ، بما يتيح التحاور حول سبل دفع الاقتصاد والإنتاج وتمويل الصناعة ومواجهة المعوقات التي تقف حائلا أمام تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات نقاشية إضافة إلى الجلسة الختامية، الجلسة الأولى تحت عنوان “مستقبل التنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات” ويرأسها محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، وتتحدث بها دكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية، ودكتور طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ودكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وتابع أن الجلسة الثانية ، والتي محورها “آليات وتوجهات الإصلاح الاقتصادى والسياسات المالية والنقدية” ، يرأسها الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتحدث بها هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى، ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر، ودكتور محمد معيط مستشار وزير المالية، ودكتورة شرين الشواربي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار السابق للبنك الدولى، ومحمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين وعمرو حسانين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني.

وأضاف ” أما الجلسة الثالثة فعنوانها “الإصلاح الاقتصادى واسترتيجية 2030” ، وترأسها الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويتحدث بها دكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح وهشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي ونيفين جامع أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية” .

أما الجلسة الرابعة والأخيرة – بحسب الفقي - فتأتي تحت عنوان “مستقبل الاستثمار العقارى التحديات والفرص” ويرأسها المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، ويتحدث فيها المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس هشام شكري رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري والمهندس طارق شكري رئيس مجموعة عربية للتطوير العقاري والمهندس أمجد حسانين الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب والمهندس أحمد الهيتمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، والمهندس هاني العسال رئيس مجموعة مصر إيطاليا القابضة.

فيما يرأس الجلسة الختامية والتي تأتي تحت عنوان “الاستثمار فى الاقتصاد المصرى” ، الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس ، وتتحدث فيها داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ،ودكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية وهشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، وأحمد مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال ومحسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار.