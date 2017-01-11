مؤتمر «الاقتصاد المصري على طريق التقدم» يبدأ اعماله السبتالأربعاء، 11 يناير 2017 10:19 ص
ينطلق مؤتمر “الاقتصاد المصري على طريق التقدم.. الآليات ..التحديات.. الفرص”، والذي تنظمه مجلة “الأهرام الإقتصادي” يوم السبت المقبل ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل.
يشارك في أعمال المؤتمر الذي يقام في فندق “الماسة” بمدينة نصر بالقاهرة خمسة وزراء و300 شخصية من ممثلي كبري المؤسسات المالية والاستثمارية، ونخبة كبيرة من كبار المسئولين والمحافظين والمستثمرين.
ويشهد المؤتمر في جلسته الأولى كلمات لكل من رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ،والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الدكتور أحمد السيد النجار، ورئيس تحرير الاهرام الاقتصادي خليفة أدهم ، كما يشارك فى الجلسة الثانية للمؤتمر الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، في حين تشارك في الجلسة الختامية السيدة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ، والدكتور أحمد درويش الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.
وقال الدكتور فخري الفقي خبير صندوق النقد الدولي السابق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وأمين عام المؤتمر ، إن توقيت انعقاد المؤتمر يكتسب أهمية خاصة ، حيث يتواكب مع ظهور عدد من النتائج الإيجابية لعملية الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف ، وفي مقدمتها ارتفاع مؤشر البورصة إلى مستويات قياسية بأكثر من 50 % خلال الشهرين الماضيين ، إلى جانب ارتفاع الحصيلة الدولارية بالبنوك إلى نحو 7 مليارات دولار خلال شهرين ، وكذلك تلاشى السوق الموازية وارتفاع الاحتياطى الأجنبي ليسجل 24.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي ، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2011 ، كما أصبح يغطى واردات 5 أشهر وهي معدلات عالمية قوية.
وأضاف إن المؤسسات العالمية حسنت التصنيف الائتماني لمصر ، كما أن مجلة “الإيكونوميست” توقعت أن تشهد السوق المصرية مزيدا من جذب الاستثمارات ، وتراجعا للدولار أمام الجنيه في 2017.
وقال الفقي إن المؤتمر سيتيح فرصة قوية للتحاور والتشاور بين الحكومة وممثلي دوائر الاستثمار المحلي والأجنبي ، حيث يشارك في أعماله ممثلون لمؤسسات أوروبية ورؤساء الشركات المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية ، إلى جانب رؤساء عدد من البنوك ، بما يتيح التحاور حول سبل دفع الاقتصاد والإنتاج وتمويل الصناعة ومواجهة المعوقات التي تقف حائلا أمام تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات نقاشية إضافة إلى الجلسة الختامية، الجلسة الأولى تحت عنوان “مستقبل التنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات” ويرأسها محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، وتتحدث بها دكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية، ودكتور طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ودكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وتابع أن الجلسة الثانية ، والتي محورها “آليات وتوجهات الإصلاح الاقتصادى والسياسات المالية والنقدية” ، يرأسها الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتحدث بها هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى، ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر، ودكتور محمد معيط مستشار وزير المالية، ودكتورة شرين الشواربي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار السابق للبنك الدولى، ومحمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين وعمرو حسانين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني.
وأضاف ” أما الجلسة الثالثة فعنوانها “الإصلاح الاقتصادى واسترتيجية 2030” ، وترأسها الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويتحدث بها دكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح وهشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي ونيفين جامع أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية” .
أما الجلسة الرابعة والأخيرة – بحسب الفقي - فتأتي تحت عنوان “مستقبل الاستثمار العقارى التحديات والفرص” ويرأسها المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، ويتحدث فيها المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس هشام شكري رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري والمهندس طارق شكري رئيس مجموعة عربية للتطوير العقاري والمهندس أمجد حسانين الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب والمهندس أحمد الهيتمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، والمهندس هاني العسال رئيس مجموعة مصر إيطاليا القابضة.
فيما يرأس الجلسة الختامية والتي تأتي تحت عنوان “الاستثمار فى الاقتصاد المصرى” ، الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس ، وتتحدث فيها داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ،ودكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية وهشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، وأحمد مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال ومحسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار.
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
اليوم.. الحكم في أمر منع "محمد زارع" من التصرف بأمواله
تصدر اليوم الأربعاء، الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الحكم في أمر منع الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف ...Wed, 11 Jan 2017 06:28:48 GMT
-
دانيال أورتيجا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لنيكاراجوا
أدى رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا اليمين الدستورية، وذلك بعد فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات التي شهدتها البلاد في شهر نوفمبر الماضي. وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” ...Wed, 11 Jan 2017 06:00:43 GMT
-
مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بطريق الكريمات
لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص ونقل بسبب السرعة الزائدة، بالطريق الدولي بأطفيح، وتم نقل الضحايا و المصابين إلى المستشفيات، وأمر ...Wed, 11 Jan 2017 06:45:57 GMT
-
اليوم.. "العسكرية" تحكم في اتهام بديع و33 آخرين بـ"أحداث العريش"
تصدر المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، حكمها على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و33 آخرين في قضية «أحداث العريش» المتهم فيها بديع بقيادة جماعة ...Wed, 11 Jan 2017 06:28:48 GMT
-
33 عرضاً بمهرجان المسرح العربي بالجزائر - محيط
انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي الذي تستضيفه الجزائر، ويستمر حتى 19 يناير الجاري، في مدينتي وهران ومستغانم، بمشاركة 33 ...Wed, 11 Jan 2017 01:16:17 GMT
-
درويش: اللقاءات مع المسئولين ورجال الأعمال الألمان "مثمرة للغاية"
أكد الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن اللقاءات التي عقدها مع عدد من المسئولين الألمان وأعضاء في البرلمان الألماني ...Wed, 11 Jan 2017 06:14:17 GMT
-
روسيا تدعم زيادة عدد منتخبات كأس العالم - محيط
رحب الروسي فيتالي موتكو، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم /الثلاثاء/ بقرار الاتحاد بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم من…Tue, 10 Jan 2017 22:20:30 GMT
-
أوباما في خطاب الوداع: أميركا "أفضل وأقوى"
أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه الوداعي في شيكاغو، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة باتت اليوم “أفضل وأقوى” مما كانت عليه عندما اعتلى السلطة قبل 8 ...Wed, 11 Jan 2017 05:43:53 GMT