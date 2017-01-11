حددت محكمة استئناف القاهرة، 12 فبراير المقبل، كأولى جلسات محاكمة 47 متهما بالهجوم على أفراد دورية تابعة لقسم شرطة حلوان وقتل 7 أفراد شرطة وضابط كانت متواجدة داخل ميكروباص، أمام الدائرة 23 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، والمعروفة إعلامياَ بـ”ميكروباص حلوان”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إحالة القضية المعروفة إعلاميا بميكروباص حلوان إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أن هذا التنظيم ارتكب 15 واقعة على رأسها الهجوم على ميكروباص حلوان سرقة السيارة المستخدمة فى تنفيذ العملية وقتل مالكها، واغتيال 4 أفراد من قوة كمين المنوات بالمنطقة السياحية بسقارة، واغتيال العميد على فهمى رئيس وحدة مرور المنيب والمجند المرافق له وإشعال النيران فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان وسرقة مبلغ 82000 جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل الماضى، واغتيال محمد فتحى على زعير بدعوى تعاونه مع الأجهزة الأمنية، وإطلاق أعيرة نارية على القوات الأمنية بنطاق كمين المرازيق، وقتل رقيب شرطة أحمد ناجى سيد من قوة إدارة مرور الجيزة بمزلقان كفر زهران.