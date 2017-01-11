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انفجار شديد يهز أرجاء مدينة "جلال آباد" بأفغانستان
انفجار في افغانستان

انفجار شديد يهز أرجاء مدينة "جلال آباد" بأفغانستان

الأربعاء، 11 يناير 2017 10:08 ص
وكالات

هز انفجار شديد، قبل قليل، أرجاء مدينة جلال أباد عاصمة إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان، بحسب وكالة “خامة برس” الأفغانية.‏

وتشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار نتج عن “عبوة ناسفة بدائية الصنع” زرعت على جانب ‏طريق لاستهداف سيارة تابعة للشرطة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات فيما صرح مسؤول بأن العبوة الناسفة تم تفجيرها بالقرب ‏من فندق في المدينة.‏

ولم تعلن أية جماعة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث.‏

يأتي ذلك في وقت تعرضت فيه العاصمة الأفغانية كابول وإقليما هلماند وقندهار الجنوبيين لسلسلة من ‏الهجمات القاتلة أمس؛ خلف عشرات القتلى أو الجرحى.‏

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