هز انفجار شديد، قبل قليل، أرجاء مدينة جلال أباد عاصمة إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان، بحسب وكالة “خامة برس” الأفغانية.‏

وتشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار نتج عن “عبوة ناسفة بدائية الصنع” زرعت على جانب ‏طريق لاستهداف سيارة تابعة للشرطة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات فيما صرح مسؤول بأن العبوة الناسفة تم تفجيرها بالقرب ‏من فندق في المدينة.‏

ولم تعلن أية جماعة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث.‏

يأتي ذلك في وقت تعرضت فيه العاصمة الأفغانية كابول وإقليما هلماند وقندهار الجنوبيين لسلسلة من ‏الهجمات القاتلة أمس؛ خلف عشرات القتلى أو الجرحى.‏