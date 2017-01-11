أكد الدكتور أحمد عبد العال المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد بداية من اليوم الأربعاء، استقرارا وتحسنا مملوسا بدرجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون”، المذاع على شاشة “أون لايف”، اليوم الأربعاء، إن طقس اليوم مائل للبرودة صباحا حتى شمال الصعيد و يميل للدفء على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار، يكون شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وحذر الشبورة المائية في الصباح الباكر على معظم الطرق.