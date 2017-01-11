ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، سكرتير عام حى شرق الإسكندرية وآخرين، من بينهم أحد الأشخاص منتحلا صفة ضابط بالرقابة الإدارية.

يأتي ذلك عقب تقاضيهم مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بناء عدد 10 طوابق بالمخالفة للقانون بمنطقة جليم بمحافظة الإسكندرية.