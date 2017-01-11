أوباما في خطاب الوداع: أميركا "أفضل وأقوى"

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه الوداعي في شيكاغو، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة باتت اليوم “أفضل وأقوى” مما كانت عليه عندما اعتلى السلطة قبل 8 ...