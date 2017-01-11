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إضفاء صفة الضبط القضائي ل 13 عاملا بالصرف الصحي بقنا
المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل الجديد

إضفاء صفة الضبط القضائي ل 13 عاملا بالصرف الصحي بقنا

الأربعاء، 11 يناير 2017 10:02 ص

أصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم قرار رقم 3814 لسنة 2016، بتخويل بعض المسؤولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا صفة مأموري الضبط القضائي.

كما قرر وزير العدل وفق القرار رقم 9198 لسنة 2016 الغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن بعض المسؤولين بنفس الشركة.

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