احتفل مؤمن زكريا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، بعقد قرانه، الذي أقيم بدار مناسبات مسجد حسن الشربتلى في التجمع الخامس.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الأهلي، والكابتن إكرامى حارس مرمى الأهلي السابق، وأحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق المعار لفريق مصر المقاصة، وحسام غالى وعماد متعب، ووليد سليمان وعمرو السولية، وأغلب زملاء اللاعب بالفريق الأول، وعدد كبير من نجوم الرياضة.