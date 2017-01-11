 Moheet on google
الأربعاء 11 يناير 2017 09:17 صباحاً
روابط سريعة
بالصور.. عقد قران مؤمن زكريا بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة
مؤمن زكريا

بالصور.. عقد قران مؤمن زكريا بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة

الأربعاء، 11 يناير 2017 10:01 ص
متابعات

احتفل مؤمن زكريا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، بعقد قرانه، الذي أقيم بدار مناسبات مسجد حسن الشربتلى في التجمع الخامس.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الأهلي، والكابتن إكرامى حارس مرمى الأهلي السابق، وأحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق المعار لفريق مصر المقاصة، وحسام غالى وعماد متعب، ووليد سليمان وعمرو السولية، وأغلب زملاء اللاعب بالفريق الأول، وعدد كبير من نجوم الرياضة.

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3