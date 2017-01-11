بعد 4 شهور.. أول تسليم لأراضي مشروع المليون ونصف فدانالأربعاء، 11 يناير 2017 09:57 ص
صرح المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد بأنه سيتم أول تسليم لأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان بعد 4 شهور.
وحث حنورة خلال اللقاء المشترك اليوم الثلاثاء، بين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشركة الريف المصري أصحاب شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية للإسراع بتوفير كافة الخدمات والتقنيات والحلول فيما يتعلق بالنظم الإدارية والفنية في مجال إدارة الأراضي والإنتاج الحيواني للمزارعين.
وأوضح أن شركة الريف المصري قد تعاقدت مع جامعات عالمية ومنها جامعة واجن جن الهولندية لإنشاء مخطط عام لكافة الجوانب الزراعية واللوجستية والتقنية لدعم مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيرا إلى أن وفد من الشركة سيزور الأسبوع القادم الجامعة الهولندية للتعرف على أساليب الزراعة، كما سيتم تخصيص قطعة أرض في منطقة المهرة لعمل مركز أبحاث زراعية.
وأشار إلى أنه هناك مستصلحون للأراضي حصلوا على شهادات من ألمانيا بأن منتجاتهم الزراعية عضوية وذلك للحصول على شهادات للتصدير، مضيفا أن الشركة تتعاون مع مراكز بحثية في مصر منها مركز بحوث الصحراء ومركز بحوث المياه ومركز البحوث الزراعية بالإضافة إلى وزارة الإنتاج الحربي التي توفر المسح العسكري للأراضي، كما سيتم إنشاء شركات مع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير بعض الأدوات الزراعية (أنابيب التنقيط ولوحات شمسية).
وأوضح حنورة، أن شركة الريف المصري لن تتولى الزراعة بل إن صغار وكبار المزارعين هم المنوط بهم هذه المهمة، قائلا “وظيفة الشركة مطور عام يقوم بتوفير البنية الأساسية وما يحتاجه المزارعون”.
ولفت إلى أن هناك كيانات ستنشأ عن التنمية المستدامة في مشروع المليون ونصف المليون فدان منها فروع لشركة الريف المصري التي ستنتشر في مناطق المشروع بالإضافة إلى شركات صغيرة ومتوسطة يستحدثها صغار المزارعين بالإضافة إلى الكيانات الكبرى لكبار المستثمرين فضلا عن الشركات التشاركية لاتي تساهم فيها شركة الريف المصري مع شركات أخرى.
وأكد حنورة أن مشروع المليون ونصف فدان كيان غير قابل للتقسيم، مضيفا أنه عبارة عن أسهم تورث غير قابلة للتقسيم، ولفت إلى أنه قريبا سيطرح المشروع منتجات زراعية ومصنعة ذات جودة عالية تحمل شعار الريف المصري.
يذكر، أن أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان موزعة في مناطق سيوة والفرافرة وتوشكى والمراشدة والمهرة وغرب المنيا و20 ألف فدان في الطور، وستتوسع هذه الأراضي لتصل إلى 4 ملايين فدان.
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