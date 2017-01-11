ننشر مواعيد المباريات الدولية الأوروبية التي تقام اليوم الأربعاء،على النحو التالي:

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:

ساوثهامتون مع ليفربولفي تمام الساعة 9:45 مساء

كأس ملك إسبانيا:

برشلونة مع أتلتيك بيلباو في تمام الساعة 10:15 مساء

قرطبة مع ألكوركون في تمام الساعة 8:00 مساء

فياريـال مع ريـال سوسييداد في تمام الساعة 8:00 مساء

ديبورتيفو ألافيس مع ديبورتيفو لاكورونا في تمام الساعة 8:00 مساء

مباريات دولية ودية:

ساحل العاج مع أوغندا في تمام الساعة 5:00 مساء

الكونجو مع السنغال في تمام الساعة 6:00 مساء

كأس إيطاليا:

فيورنتينا مع كييفو فيرونا في تمام الساعة 6:30 مساء

يوفنتوس مع أتلانتا في تمام الساعة 9:45 مساء