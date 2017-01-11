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تعرف على مواعيد مباريات كرة القدم الأوروبية اليوم
برشلونة

تعرف على مواعيد مباريات كرة القدم الأوروبية اليوم

الأربعاء، 11 يناير 2017 09:51 ص
متابعات

ننشر مواعيد المباريات الدولية الأوروبية التي تقام اليوم الأربعاء،على النحو التالي:

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:
ساوثهامتون مع ليفربولفي تمام الساعة 9:45 مساء

كأس ملك إسبانيا:
برشلونة مع أتلتيك بيلباو في تمام الساعة 10:15 مساء
قرطبة مع ألكوركون في تمام الساعة 8:00 مساء
فياريـال مع ريـال سوسييداد في تمام الساعة 8:00 مساء
ديبورتيفو ألافيس مع ديبورتيفو لاكورونا في تمام الساعة 8:00 مساء

مباريات دولية ودية:
ساحل العاج مع أوغندا في تمام الساعة 5:00 مساء
الكونجو مع السنغال في تمام الساعة 6:00 مساء

كأس إيطاليا:

فيورنتينا مع كييفو فيرونا في تمام الساعة 6:30 مساء
يوفنتوس مع أتلانتا في تمام الساعة 9:45 مساء

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