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الأربعاء 11 يناير 2017 09:17 صباحاً
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بالصور.. "داعش" يلقي رجلا من أعلى مبنى في الموصل
«داعش» يلقي رجلا من أعلى مبنى في الموصل

بالصور.. "داعش" يلقي رجلا من أعلى مبنى في الموصل

الأربعاء، 11 يناير 2017 09:44 ص
متابعات

قام تنظيم “داعش” الإرهابي بتنفيذ حكم بالإعلام على شاب من خلال إلقائه من أعلى مبنى في الموصل، بعد اتهامه بالمثلية الجنسية، وذلك عقب قراءة عناصر التنظيم التهم الموجهة إلى الأسير، وهو شاب في أواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات.

ونشرت صحيفة “شفق نيوز” العراقية، الصور الصادمة، التي تداولتها مواقع موالية للتنظيم المتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي إلقاء الشاب من على السطح أمام حشد من الناس.

ويعاقب داعش على المثلية بالإعدام بموجب الحكم الوحشي للجماعة المتطرفة، وفي كثير من الأحيان يتم رجم جثث الأشخاص، الذين أعدموا من قبل المتفرجين.

«داعش» يلقي رجلا من أعلى مبنى في الموصل

«داعش» يلقي رجلا من أعلى مبنى في الموصل

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