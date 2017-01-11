تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد شرف الدين ومحمود الشربينى بأمانة سر محمد فؤاد، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 13 متهما من بينهم 3 تكفيريين في قضية الهروب الجماعي من سجن المستقبل.

كان المستشار عمرو سامي المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، أمر بإحالة 13 متهما من الهاربين من سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية ومن ساعدهم في عملية الهروب، والتي وقعت أحداثها في أكتوبر الماضي والمعروفة إعلاميا “بالهروب الكبير”. وتضم قائمة المتهمين كلا من «أحمد شحاتة محمد، عودة درويش على، صلاح سعيد لافى، “هاربين”، جميعهم ينتمون لتنظيم بيت المقدس الإرهابي، ياسر عيد زيد “هارب”، عوض الله موسى على “محبوس”، أحمد يونس محمد “محبوس”، إبراهيم صالح حسن وشهرته “الشيخ إبراهيم” “محبوس”، عويض سلامة عايد وشهرته “الشيخ عويض”، “محبوس”، ياسر محمود محمد المزينى “محبوس”، حسين عيد عودة أبو زينة “هارب”، وآخرين”.

ووجهت النيابة العامة التي باشر تحقيقاتها المستشار محمد العوضى رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية بإشراف المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، إلى المتهمين من الأول وحتى التاسع، تهما باستعراض القوة واستخدامها ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة بإدارة الترحيلات بمدينة المستقبل الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وتمكنوا بذلك من الهروب من السجن.

وشرع المتهمون في قتل العقيد محمد طلعت، والنقيب محمد سالم عمدا مع سبق الإصرار بعد إطلاق المتهم الخامس الأعيرة النارية صوبهما بقصد القتل، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

بينما وجّهت النيابة العامة إلى المتهمين من العاشر إلى الثالث عشر، أنهم بطريق المساعدة والاتفاق مع باقى المتهمين في ارتكاب جرائم موضوع الاتهامات السابقة، بأن ساعدوهم على ارتكابها، وأمدوهم بالأسلحة والذخيرة، فوقعت الجريمة بناء على اتفاق مسبق بين المتهمين.