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الأربعاء 11 يناير 2017 09:11 صباحاً
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عمرو جمال يتحدث عن عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي .. فيديو
عمرو جمال

عمرو جمال يتحدث عن عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي .. فيديو

الأربعاء، 11 يناير 2017 09:37 ص
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كشف عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن وجود مفاوضات بينه وبين إدارة ناديه بشأن انتقاله إلى صفوف فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي في يناير الجاري على سبيل الإعارة.

وقال “جمال” فى تصريحات تليفزيونية أنه يتحدث في الوقت الحالي مع الإدارة والجهاز الفني عن العرض البرتغالي الذي تلقاه من ناسيونال ماديرا وقد يكمل الموسم في الدوري البرتغالي إذا رأي النادي الأهلي ذلك.

وأكمل قائلًا: ” إذا رأت إدارة الأهلي أن مصلحة النادي أولًا ومصلحتي ثانيًا أن أقبل هذا العرض وأكمل الموسم على سبيل الإعارة في ناسيونال ماديرا سأفعل ذلك فورًا”.



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