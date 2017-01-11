يشارك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الأحد المقبل، في المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا لإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونقل موقع “24” الإماراتي عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، أنه في آخر رحلة خارجية له على الإطلاق على رأس الدبلوماسية الأمريكية يتوجه كيري إلى باريس “للمشاركة في مؤتمر حول السلام في الشرق الأوسط ينظمه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند”.

كيري الذي يغادر منصبه في 20 يناير الجاري لدى تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية، كان حتى الأمس القريب، مناهضًا لهذا المؤتمر الذي تشارك فيه 70 دولة وتغيب عنه إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

والوزير الأمريكي الذي فشلت وساطته في 2014 في إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، انتقد في الأسابيع الأخيرة بشدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا إياه “عقبة” أمام السلام.

وكان كيري شارك مترددًا في اجتماع وزاري دولي أول استضافته باريس في يونيو حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.