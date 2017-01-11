 Moheet on google
الأربعاء 11 يناير 2017 09:14 صباحاً
روابط سريعة
كيري ينضم لمؤتمر "باريس" حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني
جون كيري

كيري ينضم لمؤتمر "باريس" حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

الأربعاء، 11 يناير 2017 09:40 ص
متابعات

يشارك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الأحد المقبل، في المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا لإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونقل موقع “24” الإماراتي عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، أنه في آخر رحلة خارجية له على الإطلاق على رأس الدبلوماسية الأمريكية يتوجه كيري إلى باريس “للمشاركة في مؤتمر حول السلام في الشرق الأوسط ينظمه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند”.

كيري الذي يغادر منصبه في 20 يناير الجاري لدى تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية، كان حتى الأمس القريب، مناهضًا لهذا المؤتمر الذي تشارك فيه 70 دولة وتغيب عنه إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

والوزير الأمريكي الذي فشلت وساطته في 2014 في إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، انتقد في الأسابيع الأخيرة بشدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا إياه “عقبة” أمام السلام.

وكان كيري شارك مترددًا في اجتماع وزاري دولي أول استضافته باريس في يونيو حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3