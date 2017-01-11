أشاد الدولي المصري عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بزميله بمنتخب مصر محمد صلاح نجم روما الإيطالي.

وقال فى تصريحات تليفزيونية : “وصلت إلى القاهرة منذ 9 سنوات، ورأيت بنفسي من سار بشكل جيد، ومن تراجع كثيرًا، لذا أرى أن محمد صلاح أعلى سهم في مصر، أنا من أكثر المقربين لصلاح، نتواصل يوميًا، فهو مثال رائع للشاب المصري.. احتراف، أخلاق، وعقلية أوروبية، إذا تحلى بها لاعبو مصر سيحققون ما وصل له صلاح بالتأكيد”.

وأضاف: “اختلف تمامًا، ويتعامل مع الكرة بالفعل على أنها عمله، لقد وصل لمرحلة تجعله ينجح في أي مكان بالعالم، أصبح ماركة، تفكيره لابد من تدريسه في مصر، وسيصل لمستوى أفضل مما عليه”.