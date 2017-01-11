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الأربعاء 11 يناير 2017 09:13 صباحاً
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البغدادي.. هدف أمريكا "الحقيقي" من عملية إنزال دير الزور

البغدادي.. هدف أمريكا "الحقيقي" من عملية إنزال دير الزور

الأربعاء، 11 يناير 2017 10:13 ص
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يبدو أن العملية التي شنها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الأحد، شرقي سوريا قرب دير الزور، كان الهدف منها القبض على زعيم التنظيم المتطرف، أبي بكر البغدادي.

فقد قالت صحيفة “ذي تايمز” إن الولايات المتحدة الأميركية كانت تهدف من خلال هذه العملية إلى القبض على البغدادي “حيّا”.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية قال، الاثنين، إن التحالف الدولي شن عملية برية “ناجحة” ضد قيادة داعش قرب دير الزور.

وجرى رصد تحركات زعيم داعش، التي وُصفت بالقليلة والنادرة، وآخرها حين كان مسافرا في طريق الرقة من مدينة دير الزور، وفق “ذي تايمز”.

وكان مسؤول في البنتاغون كشف، في نهاية ديسمبر المنصرم، أن زعيم داعش لا يزال حيا، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة التنظيم الإرهابي.

ورفعت وزارة الخارجية الأميركية في ديسمبر إلى 25 مليون دولار قيمة المكافأة التي تمنح لأي شخص يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على البغدادي.

وكانت قيمة المكافأة سابقا عشرة ملايين دولار، وقد أطلقتها الوزارة عام 2011.

ولم يظهر وجه البغدادي سوى في شريط فيديو واحد لتنظيم داعش منذ إعلانه ما سماه بالخلافة بسوريا والعراق في يونيو 2014. وتم تصوير الفيديو آنذاك في مدينة الموصل في شمال العراق.

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