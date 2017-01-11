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السيسي يبحث تعزيز العلاقات مع وفد برلماني أيرلندي
الرئيبس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي يبحث تعزيز العلاقات مع وفد برلماني أيرلندي

الأربعاء، 11 يناير 2017 09:39 ص

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة وفدا برلمانيا أيرلنديا.

ومن المقرر أن يبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات بجانب بحث تطورات الأزمات التي تشهدها المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما على الصعيد البرلماني بجانب استعراض حقيقة الأوضاع في مصر والمنطقة، في ضوء التحديات والمخاطر المشتركة التي تؤثر على الشرق الأوسط وأوروبا.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل أمس سالفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، ووفدًا من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الهولندي برئاسة السيدة أنجيلينا آيسنيك.

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