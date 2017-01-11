وصف ماك شرقاوي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي بولاية نورث كارولاينا، السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي “المنتهية ولايته” باراك أوباما يـ”الأنجاز الكبير” بعد أن تسلم أوباما منصبه في فترة الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، مشيرا إلى أنه “ورث تركة ثقيلة من الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش”.

وأعتبر شرقاوي من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، أن أوباما استطاع أن يأخذ الاقتصاد الأمريكي إلى فترة نمو “قليلة” بنسبة 2 % خلال فترة حكمه.

وأضاف أن اعتراف باراك أوباما بحدوث عمليات تعذيب “الإغراق بالماء” بمعتقل جوانتنامو والعديد من السجون الأمريكية، أكسب الولايات المتحدة احترام الكثير من دول العالم، معتبرا هذا بـ”جرأة من الرئيس الأمريكي”.

جاء هذا تعليقا، على الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي “المنتهية ولايته” باراك أوباما الذي ألقاءه اليوم الأربعاء قبل تسليمه السلطة للرئيس “المنتخب” دونالد ترامب.