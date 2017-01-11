الآثار: بدء أعمال "درء الخطورة" بقصر البارونالأربعاء، 11 يناير 2017 02:52 ص
أعلنت وزارة الآثار بدء أعمال درء الخطورة عن قصر البارون بمصر الجديدة وصلب البدروم وبعض الأجزاء بالقصر، وذلك فى إطار مشروع التطوير والترميم الذى تنفذه الوزارة حاليا.
وأشارت الوزارة - فى العدد السابع من النشرة الإخبارية التى تصدرها شهريا - إلى أنه تم البدء كذلك فى إجراءات شراء 5 سيارات كهربائية جديدة لخدمة الأهالى والزائرين بشارع المعزلدين الله الفاطمي وبتمويل من وزارة السياحة، كما بدأت صيانة البوابة الإلكترونية والتى تغلق على مداخل ومخارج الشارع.
وأكدت أنه تم الانتهاء من 96% من أعمال أسقف المباني بالمتحف المصري الكبير، فيما تم الانتهاء من تطوير شبكة الكهرباء الداخلية ومبانى الشرطة بالمتحف المصري بالتحرير، وذلك بتمويل من وزارة الداخلية، وجاري عمل خطة بإدارة الكهرباء لاستكمال تطوير شبكة الكهرباء الداخلية فى المكاتب بالجهة الخلفية للمتحف وقسم البردي، إلى جانب توفير الكابلات اللازمة لاستكمال أعمال التركيبات الخاصة بالتكييفات.
ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من سيناريو العرض المتحفى للمعرض المؤقت عن الحرف المصرية، المقرر تنظيمه فى قاعة العرض المؤقت بالمتحف القومى للحضارة بالفسطاط، كما تم الانتهاء من نقل القطع الآثرية من مختلف المتاحف المصرية وإعداد المادة العلمية المصاحبة للمعرض.
وبالنسبة لمشروع تطوير هضبة الأهرام، أوضحت الوزارة أنه جارى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والتركيبات الخاصة بالتكييف المركزى لمبنى مركز كبار الزوار، وكذلك أعمال التشطيبات الداخلية للمبنى الإداري، كما يتم تمهيد الطرق أمام المدخل الجديد على طريق الفيوم، وعمل العزل لقواعد مبنى الطلبة وأعمال المبانى الخاصة بالسور المحيط بها.
وأشارت إلى أنه يتم حاليا تنفيذ أعمال الترميم بمنطقة المعابد الصخرية بالنوبة، والتى تشمل معابد وادى السبوع والمحرقة وعمدة، حيث يتم التنظيف الميكانيكى والكيميائى لها بواسطة المذيبات العضوية، بالإضافة إلى تقوية الأحجار.
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