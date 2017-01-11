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الأوبرا تشارك فى معرض الكتاب لأول مرة
دار الاوبرا

الأوبرا تشارك فى معرض الكتاب لأول مرة

الأربعاء، 11 يناير 2017 02:54 ص
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تشارك دار الأوبرا المصرية للمرة الأولى فى فعاليات معرض الكتاب، فى دورته الثامنة والأربعين، المقرر افتتاحه فى 26 يناير الجارى ويستمر حتى 10 فبراير المقبل.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس الأوبرا إنها سعيدة لمشاركة الأوبرا فى فعاليات المعرض للمرة الأولى فى تاريخها.

وأشارت إلى أن المشاركة تتمثل فى إقامة مجموعة من الحفلات والندوات إضافة إلى جناح للدار ترعاه إدارة التوثيق والنشر، كما يشارك مركز تنمية المواهب التابع للأوبرا من خلال تقديم حفلات للأطفال بشكل يومى لزوار المعرض.

وقال محمد منير رئيس إدارة التوثيق والنشر بالأوبرا، إن مشاركة إدارته ستتمثل فى تقديم مجموعة مطبوعات الدار والاسطوانات وشرائط وكتب خاصة بالأوبرا، والتاريخ الموسيقى بهدف تعريف الناس بالفنون الرفيعة والرقى الثقافى.

وقال الكتب سيتم بيعها بأسعار مخفضة ورمزية تتناسب مع جميع فئات المجتمع المصرى وشرائحه، حتى تصل الثقافة والفن لمحبيها.

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