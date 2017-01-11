يستضيف متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية معرض بعنوان “إله واحد وديانات ثلاث - التسامح الديني على أرض النيل” في الفترة من 15 يناير وحتى 15 إبريل 2017.

وصرح الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، أن المعرض يضم مجموعة من اللوحات التي تسلط الضوء على التسامح الديني والتعايش الحضاري على أرض مصر بين أصحاب الديانات السماوية الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام، من بداية العصر الروماني وحتى العصر الفاطمي، وقد أفرز هذا التعايش فنوناً راقية تعكس الحياة اليومية والمعتقدات الدينية لهذه المجتمعات إبان تلك الفترة.

وقال الدكتور طارق العوضي مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن هذا المعرض له أهمية خاصة لأنه يبرز مبدأ قبول الآخر باختلافه وتباينه، بالإضافة إلى أنه يعكس المفهوم الديني والتأثير المترابط بين تلك الديانات. كما يقدم المعرض رسالة هامة وهي “إبراهيم هو أبو الأنبياء ورسول الديانات الثلاث، فالإله واحد وإن اختلفت الديانة أو اختلف المكان، أو تباينت الأعراق”.