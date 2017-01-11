33 عرضاً بمهرجان المسرح العربي بالجزائرالأربعاء، 11 يناير 2017 02:53 ص
انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي الذي تستضيفه الجزائر، ويستمر حتى 19 يناير الجاري، في مدينتي “وهران ومستغانم”، بمشاركة 33 عرضاً مسرحياً، تتنافس ثمانية منها على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.
وتحمل هذه الدورة اسم الممثل والمخرج المسرحي الجزائري الراحل عز الدين ميهوبي الذي تم اغتياله في 13 فبراير 1995 أمام المسرح الوطني بالجزائر العاصمة.
وتجري فعاليات الافتتاح في مدينة “وهران” بتقديم العرض الجزائري “حيزية” عن نصّ للشاعر عز الدين ميهوبي، وإخراج فوزي بن براهم.
ويشارك في المهرجان أكثر من 550 مسرحياً، بينهم 267 من المشاركين في العروض، و120 في المؤتمر الفكري، و70 في الورش والندوات النقدية، إضافة إلى لجان التحكيم.
كما يقام على هامش المهرجان، ولأول مرة، “ملتقى نجوم التمثيل الجامعي”، وهو بمثابة مهرجان مصغر للمسرح الجامعي.
ويكرم المهرجان في هذه الدورة 15 فناناً ممن لا يزالون على قيد الحياة من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، التي أسسها المسرحي الجزائري الرائد مصطفى كاتب في 1958.
وتحت عنوان (العبور إلى المستقبل بين الريادة والقطيعة المعرفية)، يأتي المؤتمر الفكري لهذه الدورة بمشاركة نحو 120 ناقداً وباحثاً، على أن يشمل المؤتمر إقامة ندوتين تطبيقيتين ومناظرة علمية.
ووفق صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، يسدل الستار على الدورة التاسعة للمهرجان في 19 يناير في “مستغانم” بالعرض المسرحي “رحلة حب”، إخراج فوزية آيت الحاج.
وتنظم الهيئة العربية للمسرح التي تتخذ من الشارقة مقراً، المهرجان سنوياً، وتقام كل دورة في دولة عربية مختلفة.
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