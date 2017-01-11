أطلقت جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز أول ملتقى يهتم بفنون المدينة المنورة، ورصدت مبلغ ربع مليون ريال للجوائز التي ستقدم للفنانين في المدينة المنورة.

ووفق صحيفة “عكاظ” السعودية، أكد وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المساعد للشئون التنموية المهندس محمد عباس أن ملتقى مبادرة فنون المدينة المنورة لن يقتصر على إبراز الأعمال التي سيتم اختيارها عن طريق لجنة التحكيم بمسابقة فنون المدينة، بل فتح المجال لجميع الأعمال التي تستحق الإشادة والعطاء، ومنح الجميع فرصة الإسهام لتطوير الحركة الفنية بمنطقة المدينة المنورة.

وذكر المهندس عباس أن المبادرة تهدف إلى دعم ورعاية موهوبي المدينة وإقامة أول مسابقة لفناني المدينة تجمع الفنون كالخط العربي والرسم التشكيلي والتصوير الضوئي والجرافيت، وموهوبي التصميم والرسم الرقمي بالإضافة لصانعي الأفلام القصيرة من أبناء المدينة المنورة.