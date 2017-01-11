كولونيا تحتفل بميلاد الرسام الإيطالي تينتوريتوالأربعاء، 11 يناير 2017 02:54 ص
يقود متحف فالراف للفنون في كولونيا مجموعة من الفعاليات للاحتفال بمرور 500 عام على ميلاد الرسام الإيطالي جاكوبو تينتوريتو بمعرض مخصص لأستاذ عصر النهضة العام المقبل.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يقام معرض ” تينتوريتو- نجم ولد ” في متحف فالراف في كولونيا من السادس من ديسمبر 2017 إلى 28 يناير 2018 ويعرض الأعمال الأولى للفنان المفعم بالحيوية. وإلى جانب تيتيان وفيرونيس، يعتبر تينتوريتو بين أعظم ثلاث رسامين إيطاليين في القرن السادس عشر.
كان جاكوبو الذي ولد في فينيسيا 1519/1518 ابن صباغ أو تينتوري، ومن هنا حصل على لقبه. ولم يستطع الباحثون أبدا الاتفاق على سنة ميلاده. ولكنه توفي عام 1594 .
أعارت المتاحف في لندن ومدريد وواشنطن قطعا لمتحف فالراف من أجل المعرض الذي سوف ينتقل إلى متحف لوكسمبورج في باريس فيما بعد.
تتخصص أعمال تينتوريتو في المنظور الدرامي وأعماق المساحات. ويلقب تينتوريتو بـ” إلفوريسو ” بسبب الطاقة الكبيرة للوحاته. وكان قد صنع لوحات هائلة في كنائس ومنازل وقصور فينيسيا وجسد المعجزات الدينية والأحداث التاريخية. ويتجلى فن رواية القصص بالفعل في أعماله الأولى، وهي موهبة اكسبته اللقب الشرفي ” أول مخرج سينمائي في العالم ” من الوجودي جون-بول سارتر.
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