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"سيكولوجية اللون الأزرق" ندوة بمكتبة مصر الجديدة
الضوء-الازرق

"سيكولوجية اللون الأزرق" ندوة بمكتبة مصر الجديدة

الأربعاء، 11 يناير 2017 02:54 ص
محيط - سميرة سليمان

” سيكولوجية اللون الازرق ” هو عنوان الندوة التى تنظمها مكتبة مصر الجديدة، فى السادسة من مساء اليوم الأربعاء، تتناول فيها الفنانة أمانى سعد الألوان باعتبارها عنصراً من عناصر التواصل غير اللفظي التي تحيط بالإنسان طوال الوقت، وهي تختلف بدلالاتها بحسب ثقافة المكان والزمان. والعلاقة بين الألوان التي يختارها الإنسان منذ صغره وبين شخصيته أو اهتماماته، وتأثيرهاً على التواصل مع الآخرين

اكد د.نبيل حلمى ، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة، أن الألوان مكون أساسي للوجود والكون ولولاها لمَ يكن في الحياة أي جمال ولا بهاء.. وكل من يهتم بعلم الطاقة لا بد وأن يعرج في طريقه لدراسة وفهم هذه اللغة الجميلة والرائعة.

وأشار إلى أن الندوة تلقى الضوء على اللون الأزرق هو اللون الذي يبعث الثقة والسلام، ويعني الإخلاص والكرامة من الناحية الإيجابية، والبرود والمحافظة من الناحية السلبية.

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