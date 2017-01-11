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" زايا" تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب
زايا

" زايا" تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأربعاء، 11 يناير 2017 02:55 ص
محيط - شيماء فؤاد

تشارك الدكتورة ريم الصقر بروايتها “زايا” التي صدرت حديثا عن مجموعة النيل العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تسلط هذه الرواية الضوء على المصاعب والعقبات التى تواجه المرأة العربية المثقفة في مجتماعاتها المحلية وهو ما يدفعها إلى محاولة الهروب ما هذا الواقع إلى دول مجاورة أقل قيودًا وأكثر مرونة، فإن لم تفلح هذه الحيلة تعبر البحار لتحيا في مجتمعات غربية. وعلى الرغم من كل مظاهر معاناة زاهية بطلة هذه الرواية إلا أنها حاولت أن تجد في الحب مخرجًا لها من أزمتها.

إنها وقائع كل بيت .. فـُــككت عُراه .. الأم .. الأب .. المجتمع .. حين لا تمنهج الأم علاقتها بإبنتها ..فتتبدى لها بصورة الشر المطلق .. وحين يصعر الأب خده حتى يتشيأ كأرجوحة الحدائق العامة .. ومجتمـــع لم يرأف بآتٍ غريب.

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