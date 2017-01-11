حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على ضيفه هال سيتي 2-0 مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “أولد ترافورد” في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

سجل أهداف الفوز كلا منا خوان ماتا، ومروان فيلايني، اللذين أحرزا هدفي الفريق في المباراة عند الدقيقتين 55، و87 على الترتيب.

وينتظر اليونايتد التأهل الذي بدا قريبا جداً في مباراة الإياب يوم 26 يناير بملعب هال سيتي حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف