 Moheet on google
الأربعاء 11 يناير 2017 12:01 صباحاً
روابط سريعة
شوبير: محمد صلاح سفيرا مصريا بإيطاليا
65

شوبير: محمد صلاح سفيرا مصريا بإيطاليا

الأربعاء، 11 يناير 2017 12:09 ص

استقبل عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أمس الاثنين النجم الدولي المحترف بإيطاليا محمد صلاح وكرمه بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب بعد تبرعه لصندوق تحيا مصر بـ5 ملايين جنيه .

وقال الإعلامى أحمد شوبير من خلال برنامجه الذي يبث عبر شاشات صدي البلد إن استقبال السيسي لمحمد صلاح رسالة إيجابية للجميع حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على الأهمية التي توليها الدولة للرياضة باعتبارها عاملًا هامًا في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم .

وأوضح شوبير ان السيسي قد أشار خلال المقابلة إلى الدور الذي يمارسه جميع لاعبي مصر بالخارج باعتبار كل منهم سفيرًا لوطنه ومسئولًا عن نقل صورة مصر الحضارية إلى العالم.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3