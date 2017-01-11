استقبل عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أمس الاثنين النجم الدولي المحترف بإيطاليا محمد صلاح وكرمه بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب بعد تبرعه لصندوق تحيا مصر بـ5 ملايين جنيه .

وقال الإعلامى أحمد شوبير من خلال برنامجه الذي يبث عبر شاشات صدي البلد إن استقبال السيسي لمحمد صلاح رسالة إيجابية للجميع حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على الأهمية التي توليها الدولة للرياضة باعتبارها عاملًا هامًا في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم .

وأوضح شوبير ان السيسي قد أشار خلال المقابلة إلى الدور الذي يمارسه جميع لاعبي مصر بالخارج باعتبار كل منهم سفيرًا لوطنه ومسئولًا عن نقل صورة مصر الحضارية إلى العالم.