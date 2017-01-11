رحب الروسي فيتالي موتكو، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم /الثلاثاء/ بقرار الاتحاد بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم من 32 إلى 48 اعتبارا من مونديال 2026.

وقال موتكو -في تصريح لوسائل إعلام محلية- “زيادة عدد المنتخابات كانت مقررة من فترة ، والقرار كان من سنتين..والجميع ساند فكرة الـ48 منتخبا فلماذا بعد ذلك المقاومة وإنتقاد القرار رغم الموافقة السابقة”.

وأضاف موتكو أنه في الوقت الذي لن تتغير فيه فترة منافسات البطولة بعد اتخاذ القرار فإن العدد المخصص لكل قارة سيرتفع ففي أوروبا، سيرتفع العدد من 13 إلى 16 منتخبا.

وتابع موتكو الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي للعبة “بموجب هذا القرار اتيحت فرصة جديدة لثلاثة منتخبات أوروبية إضافية”، وبطبيعة الحال ستتأثر مصالح الأندية.. ولكن كرة القدم تتطور في إفريقيا وآسيا على المستوى الرياضي والاقتصادي وقرار الزيادة في صالح تطور كرة القدم”.

وأوضح أن العاصمة الروسية موسكو ستستضيف النسخة الـ68 لمؤتمر الفيفا العام القادم، على هامش استضافتها لمونديال عام 2018 في شهر يونيو.