رحب اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي ،بعودة الجماهير للمدرجات وقال نتمنى أن نستمتع بهم وتستمتع الجماهير بالمباريات ولكن بشرط الالتزام بالقواعد والتعليمات.

وقال اللواء على درويش ، في تصريح للصحفيين اليوم نبذل أقصى جهدا ونقوم بدورنا في صيانة الملعب لنكون على أتم استعداد فى أى لحظة لاستضافة البطولات و أي مباراة للأهلى أو الزمالك أو المنتخبات ..ولا بد من مواجهة شغب الجماهير ليستمتع الجميع بالمباريات .

وأضاف ” مباراة مصر وتونس الأخيرة وقعت خلالها بعض المشاغبات من مجموعة من الجماهير، وألقت قوات الأمن القبض عليهم وقمنا بتفريغ الكاميرات وأرسلنا الشرائط للاستعانة بها في تحديد المشاغبين وتوقيع العقوبة الرادعة عليهم.. وأشار الى أنه توصل الى اتفاق مع الأهلي للحصول على المبالغ المتبقية وقال سأتوجه إلى الزمالك للتوصل إلى اتفاق مماثل