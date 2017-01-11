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شوبير ينتقد زيارة البرلمان لمعسكر المنتخب المصري
احمد شوبير

شوبير ينتقد زيارة البرلمان لمعسكر المنتخب المصري

الأربعاء، 11 يناير 2017 12:10 م

انتقد الاعلامى أحمد شوبير الزيارة التى قام بها وفد من أعضاء البرلمان المصري الى تدريبات المنتخب الوطني الذى يستعد للسفر الى الجابون للمشاركة ببطولة الأمم الأفريقية.

وقال شوبير من خلال برنامجه الذى يذاع عبر فضائية صدي البلد أنه من حق السادة النواب زيارة تدريبات المنتخب ولكن من المقصورة لكن نزولهم الى الملعب غير مقبول.

وأضاف : كيف سمح أعضاء الجبلاية الموقرين بهذه الزيارة وما الفائدة منها فى هذا التوقيت بالتحديد .

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