اكتسح منتخب الجزائر لكرة القدم ضيفه منتخب موريتانيا بنتيجة 6-0 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل أهداف الجزائر إسلام سليماني (هدفين) ورياض محرز (هدفين) وهدف لكل من العربي هلال سوداني وياسين براهيمي.

ويستعد منتخب الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق فعاليتها بالجابون يوم السبت المقبل، حيث تلعب الجزائر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات زيمبابوي وتونس والسنغال.