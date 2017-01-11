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نانسي يتاهل للمربع الذهبي بكأس فرنسا على حساب نانت
youssouf_hadji

نانسي يتاهل للمربع الذهبي بكأس فرنسا على حساب نانت

الأربعاء، 11 يناير 2017 12:07 م

تأهل فريق نانسي إلى المربع الذهبي لكأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه نانت بنتيجة 2-صفر اليوم، الثلاثاء، في دور الثمانية.

وتقدم ماوريس جونيو دالي بهدف لنانسي في الدقيقة 31، ثم أضاف جوفري كوفوت الهدف الثاني في الدقيقة 45.

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