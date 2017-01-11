تأهل فريق نانسي إلى المربع الذهبي لكأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه نانت بنتيجة 2-صفر اليوم، الثلاثاء، في دور الثمانية.

وتقدم ماوريس جونيو دالي بهدف لنانسي في الدقيقة 31، ثم أضاف جوفري كوفوت الهدف الثاني في الدقيقة 45.