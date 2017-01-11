صدر مؤخراً للكاتبة سامية عبد الفتاح قصص “لست إنسانًا” عن دار بنت الزيات للنشر والتوزيع، التي تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويعد هذا الكتاب هو أول إصدارات المؤلفة للكبار، فقد كانت تكتب للأطفال، ولها ثلاث مجموعات.

“لست إنساناً” كما تقول الكاتبة لـ”محيط”، مجموعة قصص قصيرة تهدف إلى التأكيد على أهمية بعض القيم في حياتنا؛ كقيمة العلم والعمل المتجدد العطاء والاعتراف بالاخر وغيرها ويستخلص أيضا بعض الخبرات الحياتية، ويضم تسع قصص منها “لست انسانا . كائنا آخر . إلي الأبد . هل يخفي القمر . ناقصات عقل .سؤاال . الصمت القاتل . طير لا يؤكل لحمه. كابوووووس “.

من أجواءه نقرأ: “مفاجأة لم يتوقعها أحد وحالة من الذهول قد انتابت الجميع رأيت ذلك في عيونهم المحدقة إليّ بعد ما استعدت وعيي وجدت الجميع مسهومين لم ينبس أحدهم بكلمة يبدوا أن الفاجعة قد ألجمت السنتهم..لن أنسي أبدا تلك النظرات الحادة التي انطلقت من أعينهم مصوبة إلي جسدي وكأنها مدافع رشاشة تهدف اغتيالي”

وفي موضع آخر نقرأ: أما أنا فكنت أرتجف من شدة الخوف وسرت هائما علي غير هدي لا أعرف أي طريق يجب علي أن أسلك .. ولا تسألوني عما حدث علي عقبها .. فقد انشقت الأرض وابتلعتني حقا. سأنسحب من حياتكم إلي الأبد ولكن قبل انسحابي لابد أن أقص عليكم قصتي لا من أجل البقاء معكم وإنما لتشعروا فقط بحجم المعاناة التي كنت أعانيها .

يذكر أن قصص الكاتبة للأطفال جاءت في مجموعتين تربويتين لتقويم سلوك الطفل وغرس بعض الصفات الحميدة فيه كالصدق والأمانة والرضا وحب الخير للآخرين،والمجموعة الثالثة هي مجموعة السيرة النبوية، مقسمة ل 16 جزء.