"الفيفا": يونيو 2018 إعلان القوائم النهائية لمنتخبات مونديال روسياالثلاثاء، 10 يناير 2017 11:11 م
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم 4 يونيو 2018 لتقديم القوائم النهائية للمنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا العام القادم.
وأوضح الفيفا - خلال اجتماع مجلسه اليوم/الثلاثاء/ - أن المنتخبات المشاركة في البطولة سيتعين عليها الاعلان عن قائمة مبدئية من 30 من اللاعبين للمشاركة فى المونديال قبل 14 مايو العام المقبل، على أن تعلن القوائم النهائية من 23 لاعباً قبل 4 يونيو.
ومن المقرر أن تنتهي منافسات الأندية في 20 مايو 2018 باستثناء دوري أبطال أوروبا، وتبدأ في اليوم التالي فترة الراحة الرسمية للأندية حتى يوم 27 على أن ينضم اللاعبون لمنتخبات بلادهم بداية من يوم 28 من نفس الشهر.
وأوضح الفيفا أن الاجتماع القادم لمجلسه، يوم 9 مايو المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة؛ عشية الجمعية العمومية الـ67 للاتحاد.
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