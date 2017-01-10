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صور.. وزير الخارجية يستقبل وفدا من البرلمان الهولندي
وزير الخارجية سامح شكري

صور.. وزير الخارجية يستقبل وفدا من البرلمان الهولندي

الثلاثاء، 10 يناير 2017 10:21 م

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، وفدا برلمانيا من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الهولندي، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء اشتمل علي حوار مطول حول مستجدات الوضع الداخلي في مصر علي صعيد استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية خلال العامين الماضيين، فضلا عن الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة في إطار خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، معربا عن تطلع مصر لدعم الدول الصديقة في سعيها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما اهتم أعضاء البرلمان الهولندي بالاستماع لرؤية وزير الخارجية وتقييمه للأوضاع المتفاقمة في المنطقة، حيث أكد شكري علي أن مصر تتبني سياسة تهدف إلي تسويات سياسية لهذه الأزمات، حيث تحرص مصر فيما يتعلق بالأزمة الليبية علي استعادة الاستقرار وترسيخ المؤسسات للحفاظ علي تماسك الدولة. وفيما يتعلق بسوريا، أشار إلي مرتكزات الموقف المصري التي تدعم وحدة الدولة السورية، وتجنب استهداف المدنيين، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلي المناطق المتضررة من أعمال العنف، مشيرا إلي ضرورة تفهم خصوصية الأوضاع في المنطقة، وعدم فرض رؤي خارجية لا تتسق ورغبة الشعوب.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب قد استحوذت علي جانب كبير من النقاش، حيث أكد وزير الخارجية أن دحر الإرهاب يصب في مصلحة الجميع، وأن مصر تتصدي للدفاع عن المنطقة بأكملها بما في ذلك الجوار الأوروبي، وهو ما أمّن عليه أعضاء الوفد، الذين أعربوا من جانبهم عن تقديرهم للدور المصري الإيجابي في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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