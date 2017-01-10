أعلنت نائب محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، إقامة مهرجان دمنهور الأول للسينما المدرسية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع وزارة الثقافة واتحاد النقابات المهنية.

وأوضحت نادية عبده أن المهرجان، سيعتمد على الأفلام القصيرة التي سيقوم طلاب المدارس بوضع وتنفيذ كافة تفاصيلها من السيناريو والحوار والمونتاج والموسيقى والتصوير والإخراج، من خلال ورش تدريبية للطلاب يشرف عليها المختصون في فنون السينما.

وقالت نائب المحافظ - خلال ترأسها اجتماع مجلس إدارة مكتبة مصر العامة بدمنهور اليوم/الثلاثاء/ - إنه سيتم إقامة المؤتمر العلمي الثاني لدعم وتنمية المخترع الصغير تحت شعار “زويل قدوة ... لأجيال بكرة” خلال شهر مارس القادم، لافتة إلى أن المؤتمر يقام استمراراً لأعمال المؤتمر العلمي الأول لدعم وتنمية المخترع الصغير، والذي أقيم بالمكتبة خلال شهر أبريل الماضي تحت شعار “نجوم صغيرة تتعلم وتبتكر”.

وأوضحت عبده، أن المؤتمر يدور حول محاور ثلاثة (الصعوبات والمعوقات وجهود الدولة في رعاية الابتكار والمبتكرين، وتقييم الابتكارات اقتصادياً، والمبتكرون وحل مشاكل وأزمات المجتمع، والابتكارات بين الخيال والواقع).

وأضافت أنه تم - خلال الاجتماع - مناقشة توقيع المكتبة عقد اتفاق مع المعهد القومى للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تنفيذ دورة تدريبية لتأهيل شباب الخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات والقطاعات المرتبطة بها ضمن برنامج تعزيز المواطنة وتنمية المجتمع المعرفي لشباب الخريجين بالمحافظات تحت إشراف المعهد.