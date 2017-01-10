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الزمالك ينتظم في معسكر مغلق السبت.. وعودة علي فتحي
علي فتحي الزمالك

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق السبت.. وعودة علي فتحي

الثلاثاء، 10 يناير 2017 09:51 م

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق ينتظم في معسكر مغلق السبت المقبل بمصر بعد الاعتذار عن العروض الخارجية التي وصلت في الفترة الأخيرة.

وأشار مدير الكرة، في تصريح اليوم الثلاثاء، إلى أن محمد حلمي المدير الفني سيحدد مكان المعسكر ، موضحا أن هناك مفاضلة بين الجونة وأسوان ولكن لم يستقر على مكان المعسكر حتى الآن.

من جانب آخر، أكد يوسف أن علي فتحي ظهير أيسر الفريق خضع لفحوصات طبية وأشعة جديدة خلال الساعات الماضية تحت إشراف الطبيب الألماني هيرتل، والذي يخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشرافه.

وقال إن الطبيب الألماني أكد أن الأشعة التي خضع لها على فتحي أظهرت سلامته بنسبة 100% من الإصابة التي تعرض لها في الوتر الردفي وتسبب في غيابه عن الزمالك وأنه جاهز للمشاركة بشكل رسمي في تدريبات الزمالك الجماعية بداية من يوم 22 يناير الجاري بعد يوم واحد من عودته من ألمانيا إلى القاهرة.

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