لقي 152 من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي مصرعهم بنيران القوات البرية المشتركة وإسناد من طيران العراق والتحالف الدولي على محاور العمليات بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، وحررت حيين جديدين من قبضة التنظيم بالساحل الأيسر للموصل.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق عبد الأمير يارالله - في الإيجاز الصحفي للعمليات العسكرية اليوم /الثلاثاء/ - إن قوات الجيش بالمحور الشمالي للموصل تقدمت باتجاه حيي “الحدباء” و“7 نيسان”، وتمكنت من تطهير الجزء الشمالي منهما، وقتلت 25 إرهابيا، ودمرت خمس سيارات مفخخة وثلاث دراجات نارية، بإسناد من طيران التحالف الدولي.

وفي المحور الشرقي للساحل الأيسر، شرعت قوات “مكافحة الإرهاب” بالتقدم من اتجاهين وتمكنت من الاتجاه الشمالي من التوغل بأحياء “الصديق” و“7 نيسان” و”السكر”، وحررت الأخير، ودمرت سيارة مفخخة، وقتلت 20 إرهابيا، بإسناد من طيران التحالف الدولي.

كما تقدمت القوات من الاتجاه الجنوبي باتجاه حيي “المالية” و”الضباط”، وحررت الأخير، ودمرت سيارتين مفخختين، وأسقطت طائرة مسيرة، وقتلت 66 إرهابيا.

وفي المحور الجنوبي شرقي الموصل، توغلت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة في أحياء “السلام” و”فلسطين” و”سومر” و”يارمجة الشرقية” و”الساهرون”، وسيطرت على عدد من المناطق والمباني، وقتلت 41 إرهابيا، ودمرت سيارتين مسلحتين برشاش أحادي وأربع مضافات للإرهابيين وأسلحة وعتاد للتنظيم، وفجرت ثلاثة مواقع مفخخة، بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي.

وعثرت قوات الفرقة المدرعة التاسعة على 21 حزاما ناسفا و30 مقذوفا على شكل عبوات ناسفة و10 قنابل يدوية وتم تدميرها، ولم تشهد محاور الجنوب الغربي لقوات الشرطة الاتحادية والغربي لقوات “الحشد الشعبي” وقطاع فرقة المشاة 15 بالجيش جنوب تلعفر حدوث تغيرات على الأرض.

وبالنسبة لموقف النازحين، دخل 30 نازحا مخيم “جدعة 1” وغادره 3 نازحين، وفي مخيم “جدعة 2” دخل 12 نازحا وغادره 6 نازحين، وفي “جدعة 3” دخل 418 نازحا وغادره 33 نازحا، ودخل “جدعة 4” 256 نازحا وغادره 256 نازحا، ودخل مخيم “المدرج” 1090 نازحا وغادره 520 نازحا، ودخل مخيم “خازر” 250 نازحا.