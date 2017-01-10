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وزير التعليم العالي: هذا ما فعلناه لحل أزمة طلاب الجامعة الأمريكية
وزير التعليم العالي اشرف الشيحي

وزير التعليم العالي: هذا ما فعلناه لحل أزمة طلاب الجامعة الأمريكية

الثلاثاء، 10 يناير 2017 10:42 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي أنه تم الاستجابة الفورية لحل أزمة طلاب الجامعة الأمريكية ليتم فتح الباب أمام التحويل للطلاب الراغبين في دخول الجليات المناظرة مشددا على أن هذا يأتي وسط استمرار للجهود بهدف حل أزمة المصروفات في الجامعة.

وأضاف الشيحي في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي أن رفع مصروفات الدراسة بالجامعات الأجنبية بمستوى يفوق قدرة الأسر المصرية سبب حالة من التوتر استمرت على مدار شهرين ماضيين موضحا أن الحلول كانت بطيئة لذا استغاث أولياء الأمور بالدولة والحكومة وأيضا بالرئيس عبد الفتاح السيسي كاشفا عن أنه  اجتمع مع رئيس الجامعة الأمريكية لبحث ملف زيادة المصروفات.
ونقل الشيحي قول رئيس الجامعة الأمريكية بإنه لن يُحرم طالب من استكمال الدراسة أو التعليم.

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