للعام الثاني أكبر مسابقة عالمية لبرمجة الروبوتات لأطفال المرحلة الإبتدائية في مصرالثلاثاء، 10 يناير 2017 09:26 م
تقام نهائيات بطولة مصرالثانية للروبوت First Lego League Junior ( FLL JR.) ،للسن من 6 الي 10 سنوات، بقاعة المؤتمرات بمكتبة الاسكندرية يومي 29 و30 يناير 2017.
وتعتبر هذه المسابقة هي الوحيدة في العالم في مجال البحث العلمي وتصميم وبرمجة الروبوت للأطفال في المرحلة الابتدائية. يشارك فيها آلاف الأطفال في كل دول العالم. وتعتمد فكرة المسابقة على طرح مشاكل حقيقية تواجه عالمنا على الصغار المشاركين، لتعمل الفرق على إيجاد حلول لها من خلال عمل بحث علمي عن موضوع المسابقة، وتصميم وبرمجة نموذج متحرك من الروبوتات وعرض نتائج البحث من خلال لوحة عرض يصممها الفريق.
وانعقدت هذه المسابقة لأول مرة في مصر العام الماضي بمكتبة الاسكندرية في فبرابر 2016 و شارك فيها 60 فريق مكون من 400 طالب وقدموا 60 مشروعا مبتكرا لكيفية التخلص من القمامة بطريقة أمنة. وهذا العام يشارك في المسابقة 150 فريقا مكون من 1100 طفل من 9 محافظات مصرية مختلفة ويقدمون 150 بحثا علميا وتصميما للروبوت.
ويتم تقييم الفرق في ثلاث مجالات هي العمل الجماعي والبحث العلمي والتصميم والبرمجة للروبوت وموضوع هذا العام يطرح على الأطفال مشكلات عالم الحيوان وكيفية تطوير خدماته والمحافظة عليه في البيئات المختلفة. ويقوم بالتقييم حكام متطوعين من أساتذة الجامعات ومهندسين ومتخصصين. ويتم بعد التحكيم افتتاح معرض لمشاريع الفرق المشاركة للجمهور من الساعة الثالثة الي الرابعة عصرا. هذا المعرض يكشف الجانب المضيئ في مصر ويكسب الزوار جرعة كبيرة من الأمل لمستقبل بلدنا الحبيبة.
ومن الجدير بالذكر أن المسابقة هذا العام تستضيف ممثلة المسابقة بالولايات المتحدة الأمريكية و رئيس الاتحاد العربي للروبوت من المملكة الاردنية الهاشمية ونائب رئيس الاتحاد العربي للروبوت من دولة لبنان. الذين جاءو من بلادهم لمشاركتنا احتفالنا بالجيل الجديد المتميز من أطفال فرق FIRST LEGO League JR
كما ستقام في ذات الوقت بمكتبة الإسكندرية مسابقة FIRST Tech Challenge FTC أعلى مسابقات الروبوت في العالم لطلاب المرحلة الثانوية. حيث تقوم الفرق بتصميم وبرمجة الروبوتات ذاتية أو بعيدة التحكم لتنفيذ مجموعة من المهمات المطلوبة منها على حلبة االمسابقة المجهزة لذلك. ومسابقة هذا العام تتيح للمشاركين من الطلاب تعلم واحتراف استخدام اعلى نظام تكنولوجي لبرمجة وتشغيل الروبوتات عن طريق تطبيقات الموبايل اندرويد، حيث تتنافس روبوتات الفرق لاول مرة بالعالم من خلال الموبايل وهو وحدة التحكم بالروبوتات في هذه المسابقة. تقدم أكبر المؤسسات والجامعات والهيئات العلمية الدولية الأمريكية منح دراسية لكل طالب يشارك في هذه المسابقة .
يؤهل الفريق الفائز في المسابقتين لتمثيل مصر في الولايات المتحدة الأمريكية ويتم تنظيم المسابقات بالتعاون بين مكتبة الاسكندرية وتكنوفيوتشر مصر. يشارك في التنظيم والتحكيم نحو مائة متطوع ومتطوعة من اساتذة الجامعات ومهندسين ومدرسين وطلاب . يتطوع في التنظيم هذا العام 40 حكم و 70 من الشباب المنظمين، ويقام حفل البطولة الختامي من الساعة الخامسة حتي السابعة مساءً بالمسرح الكبير بقاعة المؤتمرات بمكتبة الاسكندرية.حيث يتم تكريم جميع الفرق.
نحن نؤمن بأن هؤلاء الطلاب سيقدمون خلال المسابقة مشاريع ستساعد مجتمعنا في حل مشاكله بطرق علمية مبتكرة ، كما ستساهم تلك المسابقة في خلق جيل جديد متميز يخدم بلدنا ويدفع مجتمعنا للتقدم.
هذا الحدث يعكس الامل والجانب المشرق من شباب واطفال مصر.
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