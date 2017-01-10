وقع عضو الهيئة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي هشام كريم أن يكون خطاب الوداع للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بروتوكولي ويخلو من أي هجوم على أشخاص أو مؤسسات.

وقال كريم في تصريحات لفضائية “إكسترا نيوز” إن الشعب الأمريكي لا يهتم كثيراً لخطاب أوباما بل يتطلع إلى الخطاب الأول للرئيس المنتخب دونالد ترامب للتعرف على سياسته عن قرب.

وانتقد عضو الهيئة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي قرار ترامب بطرد كل الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني واصفاً إياه بالتصرف غير الإنساني التي رفضته بعض الولايات حيث أنه قد يؤدي إلى خلل كبير في بعض الأماكن التي يعملون فيها.

وأشار كريم إلى وجود انقلاب من الشعب الأمريكي على رغبة ترامب بإلغاء قانون “الرعاية الصحية” الذي أصدره أوباما موضحاً أن الرئيس المنتخب لم يقدم أي بديل لهذا القانون.

وأعرب هشام كريم عن إيمانه بأن ترامب سيغير من بعض قراراته في أعقاب توليه الرئاسة بشكل رسمي منوهاً إلى أنه لو لم يحدث ذلك ستشهد الولايات المتحدة خللاً كبيراً في الرئاسة.