«أطباء بلا حدود» تحذر من تردي أوضاع المهاجرين العالقين في أوروباالثلاثاء، 10 يناير 2017 09:47 م
حذرت منظمة “أطباء بلا حدود” اليوم /الثلاثاء/ من تردي أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء العالقين في الدول الساحلية الأوروبية التي وصلوها عبر المتوسط من بلادهم هربا من الحروب والنزاعات.
واتهمت المنظمة- حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- الاتحاد الأوروبي بإهمال وضع طالبي اللجوء في ظل تدني درجات الحرارة ونقص التحضيرات اللازمة للشتاء.
وأكدت المنظمة أن أكثر من 7500 شخص من المهاجرين عالقون في صربيا ويعيشون في مخيمات مكتظة وتجمعات عشوائية، مشيرة إلى أن صربيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على استضافة 6000 شخص فقط على أراضيها، فيما يعيش 3140 منهم فقط في مرافق مجهزة للشتاء.
ولفتت المنظمة إلى أن أعدادا كبيرة من اللاجئين لقوا حتفهم على حدود صربيا وبلغاريا نتيجة لانخفاض درجات الحرارة الشديدة هناك.
وأشارت المنظمة إلى أنه يتواجد في العاصمة الصربية بلجراد نحو 2000 شاب من (أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا) يطلبون اللجوء وينامون في مبان مهجورة في مركز المدينة، رغم الهبوط الشديد في درجات الحرارة إلى أدنى من 20 درجة تحت الصفر.
ونبهت المنظمة إلى أن السلطات الصربية قيدت تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، ولم تسمح للمتطوعين سوى بتوزيع مواد أساسية من بطانيات وطعام.
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