أعطى رئيس جامعة بني سويف الدكتور أمين لطفي، اليوم الثلاثاء، إشارة بدء البث الإذاعي والتلفزيوني في استديوهات كلية الإعلام التي بلغت تكلفتها 15 مليون جنيه.

وأعرب رئيس الجامعة - في تصريحات بهذه المناسبة - عن سعادته ببدء البث الإذاعي والتليفزيوني بكلية الإعلام، تمهيدًا للبث التلفزيوني على قناة كلية إعلام بني سويف، تزامنًا مع بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أن إعلام بني سويف تعد الثانية من نوعها على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى محافظات الصعيد.

وقال رئيس الجامعة إن افتتاح الاستوديو والبث سيشكل نقلة نوعية لطلبة الكلية في التدريب والممارسة الفعلية للإعلام المسموع والمرئي على يد متخصصين وفنيين عاملين في مجال الإذاعة والتلفزيون، مشيرا إلى أن الجامعة ستعمل على تشغيل خريجي دفعة 2017 في البث الإذاعي والتلفزيوني، وكذلك تخريج طالب معد إعدادا جيدًا لسوق العمل الإعلامي، كما لفت إلى أنه سيتم بث برامج التعليم المفتوح وعمليات كلية الطب من خلال القناة.

وحل رئيس الجامعة ضيفا في البرنامج الطلابي الأول من إعداد وتقديم الطلاب، حيث تم إجراء حوار مفتوح على الهواء مباشرة معه كما استمع لعدة برامج إذاعية وتليفزيونية من إعداد وتقديم الطلاب.

من جانبه، صرح عميد الكلية الدكتور محمد زين بأن الكلية ستبرم العديد من البروتوكولات مع عدة قنوات فضائية لبث البرامج التلفزيونية من داخل كلية الإعلام.