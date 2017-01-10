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الثلاثاء 10 يناير 2017 08:52 مساءً
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ارتفاع حصيلة تفجيري كابول إلى 38 شخصا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفاع حصيلة تفجيري كابول إلى 38 شخصا

الثلاثاء، 10 يناير 2017 08:24 م

ارتفعت حصيلة الإنفجارين، الذين وقعا قرب مقرات حكومية في العاصمة الأفغانية كابول، إلى 38 شخصاً على الأقل، بينهم مدنيون وأفراد بالجيش.

وقال مسئول بوزارة الصحة، إن 72 شخصا آخرين أصيبوا خلال الهجوم، الذي وقع اليوم/الثلاثاء/.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية صادق صديقي، أن انتحارياً نفذ هجوماً في البداية، وبعدها بلحظات تم تفجير سيارة مفخخة، فيما أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن التفجيرين.

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