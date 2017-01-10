نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اتجاه وزارة التعليم العالي لتحويل معاهد الخدمة الاجتماعية العليا إلى كليات متخصصة في مجالات الأمن الإداري والصناعي، مشيرا إلى أن الخبر عارٍ تماما من الصحة.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه ليست هناك أية نية لدى الوزارة لتحويل معاهد الخدمة الاجتماعية إلى كليات متخصصة في مجالات الأمن الإداري والصناعي.

وأضافت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على استمرار تواجد معاهد الخدمة الاجتماعية، إدراكًا لأهمية دورها في إعداد أخصائيين اجتماعيين قادرين على العمل في ميادين الخدمة الاجتماعية، بما يتفق واحتياجات المجتمع المختلفة، فضلا عن أهميتهم في العمل على نشر الوعي الاجتماعي ورفع مستوى الخدمة الاجتماعية، والمساهمة في برامج تنمية وخدمة المجتمع.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات قد تؤدي إلى بلبلة للرأي العام وإثارة غضب الطلاب والتأثير سلبًا على سير العملية التعليمية.